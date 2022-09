Konkret: zwischen dem 17. und dem 23. Oktober. Einen genaueren Termin kann die für den Bau verantwortliche Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) noch nicht angeben – aus zweierlei Gründen. Zudem ist die jetzige Lösung nur ein Provisorium, sodass 2023 eine weitere Sperrung notwendig wird.

Ursprünglich sollte der Tunnel zur Eröffnung der U-Strab im Dezember 2021 eröffnet werden. Da dringend benötigtes Baumaterial fehlte, wurde der Termin immer wieder verschoben. Zuletzt war dann der 23. Mai ausgewählt.

Doch kurz vor dem feierlichen Ereignis war es im Tunnel zu einem folgenschweren Vorfall gekommen: Ein Vogel flog in eine der Lüfter-Turbinen und verursachte darin eine Unwucht. Teile der Turbine schossen infolge durch den Tunnel. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die zerstörte Turbine brachte den Zeitplan so kurz vor knapp komplett durcheinander, die Freigabe des Bauwerks musste zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Die Kasig-Experten setzten auf eine naheliegende Lösung und planten, jede der 36 Lüfter-Turbinen mit Gittern zu versehen. Somit soll kein Eindringen von außen mehr möglich sein. Die Pläne für eine kurzfristigere und vorübergehende Lösung waren vor allem deshalb notwendig, weil die Lieferzeiten für notwendige Ersatzteilen mit rund 20 Wochen beziffert wurden.

Ziel war es, so formulierte es Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), den Tunnel möglichst innerhalb von maximal zwölf Wochen in Betrieb zu nehmen. Anders ausgedrückt: Vor dem mit hohem Verkehrsaufkommen verbundenen Vorweihnachtsgeschäft sollten die Autos unterirdisch rollen. Eine noch frühere Öffnung des Tunnels wurde im Juli diskutiert.

