Einzelhandel fühlt sich gestört

Betteln in der Karlsruher Kaiserstraße: „Mit Glück“ sind es am Abend 20 Euro

Wer durch die Karlsruher Innenstadt läuft, kommt an vielen Menschen vorbei, die betteln. Sie tun das in der Regel still und unaufdringlich, doch die Einzelhändler erleben auch andere Dinge.