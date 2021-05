Großer Polizeieinsatz

Bewaffneter Mann in Straßenbahn sorgt für Aufregung in Karlsruhe

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt am Durlacher Tor für Aufregung gesorgt. Ein Passant hatte gegen 19 Uhr eine bewaffnete Person in der Straßenbahn gemeldet.