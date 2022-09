Die Mobilmachung von Reservisten in Russland und neue Atomdrohungen von Präsident Wladimir Putin treiben viele Menschen um. Wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? BNN-Redakteur Alexei Makartsev möchte sich darüber am Donnerstag in Karlsruhe mit Lesern austauschen

Die dramatische „Zeitenwende“ in Europa lässt alte Kriegsängste zurückkehren und hat eine der größten Flüchtlingswellen in der Geschichte des Kontinents ausgelöst. Eine akute Energiekrise hält die Europäer in Atem. Unterdessen schwört Russlands Präsident Wladimir Putin sein Land auf einen Kampf gegen die westliche Staatengemeinschaft ein.

Mit der jüngsten Teilmobilmachung von Reservisten für den Krieg in der Ukraine und den Referenden im Osten und Süden des Nachbarlandes hat der Kremlchef den bewaffneten Konflikt auf eine neue Eskalationsstufe gehoben. Was will Putin wirklich? Wie kommt der Krieg bei der russischen Bevölkerung an? Welche Szenarien sind in der Ukraine denkbar? Und was ist von der jüngsten Atomwaffen-Drohung aus Moskau zu halten?

BNN-Redakteur Alexei Makartsev tauscht sich in Karlsruhe mit Lesern über den Ukraine-Krieg aus

Die BNN beantworten in ihrer täglichen Berichterstattung diese wichtigen Fragen. Weil sie gerade viele Menschen bewegen, lädt die Redaktion die Leser in dieser Woche zu einem Russland-Forum ein. BNN-Redakteur Alexei Makartsev ist in Russland aufgewachsen und hat später als Korrespondent für diese Zeitung aus Moskau berichtet.

An diesem Donnerstag, 29. September, wird er seine Einschätzungen über den Ukraine-Krieg teilen und Fragen von Lesern beantworten. Die kostenlose Veranstaltung findet von 19 bis 20.30 Uhr in der BNN-Geschäftsstelle in der Karlsruher Innenstadt (Lammstraße 1-5) statt. Anmeldung unter redaktion.leserdialog@bnn.de