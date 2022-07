Brand in Wohngebäude in der Karlsruher Weststadt: Zwei Personen verletzt

Am Samstagabend kam es in der Karlsruher Sophienstraße zu einem Brand in einem Wohnhaus bei dem zwei Personen mittelschwere Verletzungen erlitten haben.

Am Samstag gegen 18.45 Uhr ereignete sich auf dem Balkon des 2. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Sophienstraße ein Brandgeschehen. Dadurch wurden zwei Personen im Alter von 51 und 16 Jahren mittelschwer verletzt, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis gegen 19.09 Uhr gelöscht werden. Nach polizeilichen Feststellungen ging der Brand von einem Gasgrill aus. An diesem entwich aus bislang ungeklärter Ursache eine größere Menge Gas und entzündete sich schlagartig.

Dadurch entstand der Brand auf dem Balkon, der auch auf den oben im 3. Obergeschoss gelegenen Balkon übergriff. Dies war auch die Ursache für die Verletzungen der beiden Personen. An dem Gebäude entstand laut der Polizei ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.