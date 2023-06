Brüder liefern sich illegales Autorennen durch Karlsruher Innenstadt

Zwei Männer haben am vergangenen Sonntag ein Straßenrennen durch die Karlsruher Innenstadt veranstaltet. Die Polizei bittet um Hinweise von gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

In der Karlsruher Innenstadt haben sich am Sonntagabend zwei 20-jährige Brüder ein illegales Straßenrennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, waren die Männer gegen 20.30 Uhr auf der Brauerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Andere Verkehrsteilnehmer berichteten von aufheulenden Motoren und Autos, die sich gegenseitig mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hätten.

Die Fahrstrecke erstreckte sich von der Brauerstraße über die Reinhold-Frank-Straße, der Kaiserallee bis hin zur südlichen Hildapromenade. Bei einem Überholmanöver wurde ein roter Mitsubishi von einem der Brüder derart geschnitten, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen sei.

Raser in der Hildapromenade gefasst

Die Polizei konnte die beiden Männer mit ihrem schwarzen Porsche Cayenne und einem weißen Audi A5 in der südlichen Hildapromenade feststellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine der beiden Männer.

Das Polizeirevier Marktplatz ermittelt, ob weitere Verkehrsteilnehmer bei dem Straßenrennen gefährdet wurden. Außerdem bitten die Beamten um Hinweise zu dem Fall.