Traditionscafé

Emotionaler Abschied: Familie Böckeler verlässt den Karlsruher Marktplatz mit einem Flohmarkt

Kurz bevor die Immobilie am Marktplatz in Karlsruhe saniert wird, hat das Café Böckeler am Samstag nochmals seine Tore am Marktplatz geöffnet. Der Andrang war groß, obwohl es weder Kaffee noch Torte gab.