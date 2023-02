CDU erkennt beim Karlsruher Marktplatz „neue Chancen und Potenziale“

Die Karlsruher Christdemokraten gehen beim Thema Marktplatz in die Offensive. Für die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. Februar, haben sie einen Antrag eingereicht, in dem es um „Chancen und Potenziale“ der zentralen Fläche in der Karlsruher Innenstadt geht. Der Marktplatz und seine Aufenthaltsqualität waren in der Vergangenheit Gegenstand vieler Diskussionen.

Im vergangenen Sommer mit seinen vielen Hitzetagen war das Fehlen von schattenspendenden Bäumen ein großes Thema in der Stadt. Bürgerinnen und Bürger beschwerten sich auch in Leserbriefen in den BNN über die mangelnde Beschattung. In besonders heißen Phasen gleicht der Marktplatz mitunter einer menschenleeren Ödnis.

Auch das gastronomische Angebot ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Nach dem Auszug des Café Böckeler aus dem Gebäude des Technischen Rathauses aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten trauern Menschen dem nun fehlenden Torten- und Kuchenangebot hinterher. Die Stadtverwaltung möchte an der markanten Ecke zur Kaiserstraße eine Gastronomie, die bis in den späten Abend offen hat.

Ergebnisse sollen dem Karlsruher Gemeinderat vorgestellt werden

Die CDU fordert in ihrem Antrag, dass die Verwaltung an die Eigentümerinnen und Eigentümer der Gebäude rund um den Marktplatz herantritt und Handlungsstrategien „für einen qualitätsvollen und attraktiven Nutzungsmix des Gesamtareals“ entwickelt. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat dann in Form eines Nutzungskonzeptes vorgestellt werden.

Die Fraktion blickt in ihrem Antrag zunächst auf die Ausgangssituation zurück: Die Kombilösung ist gebaut und in Betrieb, die Kaiserstraße verändert durch den im Frühjahr beginnenden Umbau ihr Gesicht. Der Zeitpunkt, jetzt aktiv zu werden, sei günstig. Grund seien die Veränderungen bei den beiden Gebäuden, die den Marktplatz an den Seiten zur Kaiserstraße hin umrahmen.

Durch den Eigentümerwechsel beim Modehaus Schöpf zugunsten des Diakonischen Werkes Karlsruhe und die Sanierung des Technischen Rathauses gegenüber ergeben sich nach Auffassung der CDU „neue Chancen und Potenziale, um das Gesamtareal zu einem zentralen Angelpunkt mit Aufenthaltsfunktion zu machen“.

CDU sieht bei den Gebäuden eine Schlüsselfunktion

Beide Gebäude, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, spielen bei der Gemeinderatsfraktion eine wichtige Rolle. „Aus ihrer langen Geschichte, ihrer Bedeutung für Karlsruhe und ihrer prominenten Lage an der ,Via Triumphalis’ erwächst Verantwortung für das Gesamtareal des Marktplatzes“, formuliert die CDU in ihrem Antrag.

Zu diesem Ergebnis komme auch das „CIMA-Gutachten zur Zukunftsfähigkeit der Karlsruher City als Einzelhandelsstandort 2030“ aus dem Jahr 2018. Darin würden beide Gebäudekomplexe als „Immobilien mit Schlüsselfunktion“ beschrieben.

Der Gemeinderat tagt am kommenden Dienstag ab 15.30 Uhr. Die Sitzung im Bürgersaal des Rathauses ist öffentlich.