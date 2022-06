Das muss man über den CSD am Samstag in Karlsruhe wissen

Die Antwort führt zurück in den Juni 1969. In der New Yorker Christopher Street wehrten sich damals erstmals homosexuelle und transsexuelle Menschen gegen Diskriminierung und Polizeiwillkür. Der sogenannte Stonewall-Aufstand gilt als Ursprung der heutigen Schwulen- und Lesbenbewegung. Der Christopher Street Day erinnert an damals. Die Teilnehmer demonstrieren dabei aber auch für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen.