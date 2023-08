Das Wasserspiel am Karlsruher Kronenplatz ist aus

Mit Brunnen gibt es in Karlsruhe immer wieder Probleme. Aktuell ist ein Wasserspiel am Ende der Fußgängerzone aus. Es ist unklar, wie lange.

Der Narrenbrunnen am Karlsruher Kronenplatz plätschert, eine Taube setzt sich an den Rand. Eine leere Bierflasche treibt im Wasser. Das ist wenige Meter weiter indessen versiegt: Das Wasserspiel ist aus.

Ein Obdachloser hat sich dort auf den trockenen Stufen niedergelassen. Wann das Wasserspiel wieder angeht, ist unklar, heißt es bei der Stadt. Vor etwa zwei Wochen sei die Anlage auf dem nördlichen Kronenplatz außer Betrieb genommen worden, teilt eine Pressesprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Eine Pumpe sei technisch defekt gewesen.

Viele Karlsruher Brunnen sind defekt

Die Pumpe sei inzwischen ausgebaut und zur Überprüfung an eine entsprechende Firma gesendet worden. „Wie lange die Reparatur oder gegebenenfalls die Ersatzbeschaffung dauert, kann leider noch nicht abgeschätzt werden“, heißt es weiter.

Ein weiterer Brunnen wurde wohl mutwillig beschädigt: Bei einer Routinekontrolle wurde nach Angaben der Stadt festgestellt, dass die Säule des Trinkwasserbrunnens zwischen den Spielplätzen der Veilchenstraße und der Seubertstraße in der Karlsruher Oststadt beschädigt ist. Das Gartenbauamt zeigt sich besorgt, da es sich augenscheinlich um Vandalismus handelt. Es sei Anzeige erstattet worden.

Erst im Juli war der Brunnen am Friedrichsplatz ausgefallen. Dieser wurde zuvor ebenfalls absichtlich beschädigt. Die Anlage läuft inzwischen wieder. Allerdings war stadtweit zuletzt fast ein Drittel der Brunnen defekt. Dies teilte kürzlich das Gartenbauamt auf eine Anfrage der AfD im Karlsruher Gemeinderat mit.

Wasserspiel am Karlsruher Marktplatz ist beliebt

In den zuletzt heißen Tagen war bei den Besuchern der Karlsruher Innenstadt vor allem das Wasserspiel am Marktplatz beliebt – das in der Vergangenheit ebenfalls mehrfach ausfiel. Doch hier blubbert und plätschert das Wasser. So manches Kind genießt dort eine kühlende Dusche.