Dunkin’ Donuts kehrt zurück

Decathlon und P&C: Große Ketten ziehen innerhalb der Karlsruher City um

Am 15. Oktober gehen bei einem großen Modehaus in Karlsruhe die Türen zu. Im Frühjahr wird es an anderer Stelle neu öffnen. Auch in den Geschäftshäusern drum herum tut sich einiges.