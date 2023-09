Pasta, Burger, Bowls oder doch lieber etwas Süßes? Die Auswahl an den Essensständen auf dem Schlossplatz in Karlsruhe fällt schwer.

Die Imbisswagen sind angerollt und haben ihre Luken seit Freitag geöffnet. Die Food Truck Convention auf dem Schlossplatz in Karlsruhe wird auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher anziehen, zumal abends nebenan die Schlosslichtspiele laufen.

Die Imbisswagen bieten noch bis Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr ihre Speisen an. Die Auswahl ist groß, das macht die Sache für Kulinarik-Fans etwas knifflig. Die Redaktion hat sich deshalb umgeschaut und einen kleinen Überblick über das Angebot erstellt.

Drei besonders ausgefallene Kreationen

Auch dieses Jahr gibt es wieder einige vegane und vegetarische Gerichte. Der Truck „Leftover Cooking“ hat sich auf bunte Bowls und frische Falafel spezialisiert, die mit Gemüse serviert werden.

Bei der „Monkeycrew“ dagegen gibt es neben Schwein und Huhn auch Lachs und Gemüse auf dem Burger. Dieses wird bei niedrigen Temperaturen im Räucherofen gegart.

Wer die traditionelle Maultasche mal anders erleben möchte, der wird bei „I love Mauldasch“ fündig. Am besten kommt laut Betreiber der Maultaschen-Burger mit Speck und Bratensoße an. Auch hier gibt es eine vegetarische Option: mit Spinat-Ricotta Füllung.

Drei Gerichte der internationalen Küche

„Casa de Churros“ bietet das spanische Gebäck Churros an. Das aus Brandteig hergestellte Fettgebäck wird traditionell in heißem Öl frittiert und mit Zimt und Zucker bestreut. Es wird in verschiedenen Varianten angeboten.

Bei „Heilig´s Pasta“ gibt es italienische Nudeln in zwei verschiedenen Varianten. Das Besondere: Die Pasta wird im Parmesanlaib geschwenkt und mit Knoblauchsahnesoße oder scharfer Tomatensoße serviert.

Von Europa nach Übersee: Mexikanische Klassiker wie Burritos, Tacos, und Nachos kann man bei „Texicos“ austesten.

Drei süße Köstlichkeiten

„PopIce“ bietet hausgemachtes Fruchteis am Stiel an. Kunden können nach Belieben garnieren. Der Truck komme aus Karlsruhe, die Inspiration jedoch aus New York, sagt Inhaber Tobias Hohmeister.

Auch sogenannte Bubble-Waffeln können Besucher je nach Lust und Laune bei „Beefkasten“ zusammenstellen und mit Eis und Früchten garnieren lassen.

Der traditionelle Crêpe aus der Bretagne ist durch „La Crêperia“ vertreten. Den dünnen Pfannkuchen gibt es in den klassischen süßen Varianten, aber auch in herzhaftem Stil.