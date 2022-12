Die Karlsruher City brummt: Autofahrer und Fußgänger brauchen Geduld

Erzwungene Entschleunigung in Karlsruhe: Auf den Straßen, Gehwegen und Weihnachtsmärkten geht es am Samstag vor dem dritten Advent mitunter nur zähflüssig voran.

Stoßstange an Stoßstange schieben sich die Autos durch die Straßen rund um das Ettlinger Tor Center. Es ist früher Samstagabend, der Karlsruher Weihnachtsmann hat seinen ersten Rundflug über dem Marktplatz beendet. Viele Menschen verlassen jetzt die City, andere strömen herein und suchen einen Parkplatz, um sich dann bei Eiseskälte mit Glühwein und heißer Thüringer auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Es brummt in der City, den Handel freut’s.

Egal ob auf den Weihnachtsmärkten, auf den Gehwegen oder Fahrbahnen: Gezwungenermaßen ist im Herzen der Stadt Entschleunigung angesagt, alles dauert länger als sonst, Fuß- und Automobilverkehr fließen äußerst zähflüssig. Vor allem an den Ein- und Ausfahrten zu den zentralen Parkhäusern kommen sich Autofahrer und bummelnde, mit Einkaufstaschen beladene Fußgänger in die Quere.

Ruhe finden Besucher abends im Kinderland

„Ziemlich voll“, findet es ein Paar aus Neureut, das seinen Namen nicht nennen möchte. Ihr Tipp: Abends, wenn die Familien nach Hause gefahren sind, hat man im Kinderland neben der Kirche St. Stephan Platz und mehr Stille als anderswo. „Da kann man sich gemütlich hinsetzen und in Ruhe essen und trinken.“

Auffällig ist auch am Samstag tatsächlich, dass vor allem diejenigen Buden des Christkindlesmarktes belagert werden, die Speis und Trank anbieten. Mitunter müssen die Besucher in Warteschlangen einiges an Geduld aufbringen, bis sie Crêpe oder Punsch in den Händen halten.

Von einer deutlichen Belebung in der Innenstadt gegenüber „normalen“ Samstagen spricht Dennis Fischer, Bereichsleiter Citymarketing bei Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME). Auch sein Vergleich zum Vorjahr fällt positiv aus: Es waren deutlich mehr Besucher in der City unterwegs als 2021 – trotz der niedrigen Temperaturen am Samstag. Den Trend beobachtete Frank Theurer bereits am ersten Adventssamstag. Der Chef der Cityinitiative Karlsruhe (CIK). Er sprach von 30 bis 40 Prozent mehr Frequenz in der City als an anderen Samstagen.

Dennis Fischers Blick nach vorne auf die nächsten beiden Wochen vor dem 24. Dezember ist von Optimismus bestimmt: „Viele Weihnachtseinkäufe, gerade die der Kurzentschlossenen, werden in diese Zeit fallen“, sagt er auf Anfrage der BNN.

Lasertechnik erfasst die Fußgängerfrequenzen

Ablesbar sei am Samstag erneut die starke Belebung durch den Christkindlesmarkt in der Zeit nach 16 Uhr gewesen, außerdem die deutlich erhöhten Frequenzen in der Erbprinzenstraße und in der Lammstraße als Verbindung zwischen den beiden Plätzen des Marktes.

Die Daten zum Publikumsverkehr auf den Gehwegen bekommen Dennis Fischer und seine KME-Kollegen aus sogenannten Frequenzmesstellen. Die messen mit Lasertechnik an verschiedenen Punkten in der Innenstadt kontinuierlich die Fußgängerfrequenzen.