Drei Männer nach Ladendiebstahl in Karlsruher Innenstadt in Haft

Zwei Männer haben am Samstag mehrere Kosmetikartikel in einem Karlsruher Kaufhaus geklaut. Ein weiterer Mann entwendete eine Jacke und eine Geflügelschere in der Postgalerie. Nun sitzen alle drei Männer in Haft.

Drei Männer haben am Wochenende mehreren Ladendiebstähle in der Karlsruher Innenstadt begangen. Nun erließ das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl, teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidiums Karlsruhe mit.

Zwei Ladendetektive beobachteten am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr wie zwei 23- und 25-jährige Männer in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt Kosmetikartikel einsteckten. Die alarmierte Polizei fand bei der Durchsuchung der Festgenommenen neben dem Diebesgut auch ein Messer. Daraufhin brachten die Beamten beiden Männer zur Polizeiwache. Nachdem der das Gericht Haftbefehl erließ kamen die beiden Männer am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt.

22-jähriger widersetzt sich nach Festnahme

Einen weiteren Ladendieb nahm die Polizei am Samstag um kurz vor 18 Uhr in einem Ladengeschäft in der Postgalerie fest. Der 22-Jährige hatte eine Herrenjacke und eine Geflügelschere geklaut. Als die Polizei den Mann aus dem Gebäude führte begann er Passanten zu beleidigen. Danach widersetzte er sich mit körperlicher Gewalt gegen die Haltegriffe der Polizei und trat nach den Beamten. Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten gelang, es, den Tatverdächtigen abzuführen. Auch gegen ihn erließ der Richter am Folgetag Haftbefehl.