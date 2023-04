Nach der großangelegten Aktion an der Kleinen Kirche berichtet die Polizei unter anderem von 50 Gramm sichergestelltem Kokain.

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz in der Karlsruher Innenstadt sind mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden.

Die Aktion war von der Karlsruher Behörde über mehrere Wochen intensiv vorbereitet. Nach zehn Festnahmen am Donnerstagabend fand die Polizei bei den Tatverdächtigen und in mehreren Wohnungen im Umkreis auch Rauschgift.

Wie die Polizei mitteilte, sind bei den Durchsuchungen im Anschluss an die Aktion über 50 Gramm Kokain, mehrere hundert Gramm Cannabis sowie etwa 10.000 Euro Dealgeld sichergestellt worden.

Im Lauf des Freitags wurden acht der zehn festgenommenen Personen dem Haftrichter vorgeführt.

Anzeichen für Drogengeschäfte verdichteten sich seit Dezember

Wie die Polizei erklärt, hätten sich seit Dezember des vergangenen Jahres die Anzeichen verdichtet, dass sich in der Kreuzstraße und rund um die Kleine Kirche eine offene Drogenszene entwickelt.

Anwohner und Geschäftsleute hätten sich bereits an die Beamten gewandt. Erschwerend sei hinzugekommen, dass in unmittelbarer Nähe zu dem mutmaßlichen Drogenumschlagplatz eine Fast Food-Kette ein Lokal hat und daher Jugendliche die Straße davor in großer Zahl frequentieren.