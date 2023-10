Es riecht penetrant nach Benzin, schillernde Flecken ziehen sich über den Asphalt. Die Verschmutzungen sind großflächig – Ermittlungen will die Polizei nicht aufnehmen.

Gestank in der Innenstadt

Über viele 100 Meter hat es am Donnerstagnachmittag in der Karlsruhe Innenstadt nach Benzin gestunken. Wie die Karlsruher Polizei auf Anfrage der Redaktion bestätigte, wurde offenbar Benzin oder ein ähnlicher Kraftstoff verteilt. Die Behörde geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt.

Wie ein Sprecher erklärt, sei der Verursacher unbekannt. „Die Verunreinigung zieht sich über etliche Straßenzüge“, sagt ein Polizeisprecher der Redaktion gegenüber. Über einige 100 Meter zieht sich das schillernde Band über den Straßenbelag. Die Verunreinigung sahen und rochen Passanten in der Innenstadt.

Karlsruher Polizei sieht von Ermittlungen ab

Die Polizei habe für einige verschmutzte Bereiche die städtische Nassreinigung angefordert, heißt es seitens der Polizei. Ermittlungen würden aufgrund der aktuellen Erkenntnisse keine aufgenommen werden. Dabei werde es auch bleiben, sofern sich keine neuen Hinweise ergeben würden.

Das Verschmutzungspotenzial von Ölen oder Kraftstoffen in Wasser ist erheblich. Je nach Menge des verloren gegangenen Kraftstoffes können in Baden-Württemberg laut Bußgeldkatalog bis zu 50.000 Euro fällig werden. Zuletzt war es eine Ölspur in der Karlsruher Innenstadt, deren Verursacher nicht ermittelt werden konnte.