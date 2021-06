Platzverweise und Kontrollen

Erneut Hunderte Feiernde in der Karlsruher Innenstadt unterwegs - Polizei ist trotzdem zufrieden

Zahlreiche Menschen haben am Freitagabend erneut in der Karlsruher Innenstadt gefeiert und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Angaben der Polizei waren die Party-Gruppen vor allem am Platz der Grundrechte und im Schlossgarten unterwegs.