Der Schlossgarten rund um den Schlossturm gehört am Donnerstagsabend den Firmenläuferinnen und Firmenläufern des diesjährigen B2Run. Etwa 8.500 Menschen haben sich für den 5,4 Kilometer langen Lauf angemeldet. Diejenigen, die sich zu dem Event versammelt haben, erleben ein sommerliches Vergnügen bei etwa 28 Grad.

„Eine sehr kurvenreiche und eckige Strecke, aber auch mit sehr viel Schatten“, sagt die Frauen-Siegerin Melina Wolf. Die 30-Jährige ist an diesem Tag nicht für ihren Sportverein unterwegs, sondern für ihren Arbeitgeber – eine Karlsruher Internetplattform für Luxusuhren mit Sitz in der Hoepfnerburg. Nach 5,4 Kilometern läuft sie in nur 17:49 Minuten bereits auf dem Gesamtrang Zwei auf die Zielgerade zu, überholt jedoch im Schlusssport den zweitplatzierten Patrick Hilpert.

Schneller als Wolf ist nur Felix Möhler gelaufen. Der 30-jährige Entwicklungsingenieur von der Firma PI aus Palmbach, rennt zu Beginn des Wettbewerbs mit seinem Arbeitskollegen Jakob Niese. Nach etwa eineinhalb Kilometern setzt er sich von ihm ab und kommt mit einem respektablen Vorsprung ins Ziel.

Ein Sprecher des Events bezeichnet die Strecke vor dem Schloss als „schönste Zielgerade der B2Run-Serie“. Der große Firmenlauf findet indes nicht nur kurz vorm Ziel statt, sondern beginnt bereits lange vorher beim geselligen Beisammensein im Schlossgarten.

100 Angestellte bei SEW Eurodrive nehmen in Karlsruhe beim Lauf teil

In zwei Reihen stehen in diesem Jahr die Firmenpavillons auf dem Rasen. Davor und darin versammeln sich die verschiedenen Teams. Eine Mannschaft, die 2022 noch nicht am B2Run teilgenommen hatte, aber in diesem Jahr nach einer Pause wieder mitläuft, ist die das Team der Bruchsaler Firma SEW Eurodrive. In ihren knallroten T-Shirts reihen sie sich mit 100 Läufern und Läuferinnen beim Startschuss ein. „Die Anmeldungen kamen sehr schnell rein, das hat bei uns Tradition“, berichtet Teamleiter Hamdi Hachida kurz vor dem Beginn.

Eine sehr kurvenreiche und eckige Strecke, aber auch mit sehr viel Schatten. Melina Wolf, Siegerin unter den Frauen

Da fast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Team-Trikot starten, werden an diesem Abend hinter dem Schloss viele Mannschaftsfotos geschossen. Dem reiht sich auch das Bauunternehmen Weisenburger an, welches für den Bau des Karlsruher Citypark Ost zuständig war. „Wir haben Durchstarter, Funläufer und Walker dabei“, sagt Teamleiterin Linda Borchert über das Weisenburger-Team.

Pacemaker geben beim B2Run-Firmenlauf die Zeit vor

Die sogenannten Durchstarter sind um Punkt 18.30 Uhr die Ersten an der Startlinie, darunter auch die Gewinner Felix Möhler und Melina Wolf. Hunderte Teilnehmer und Teilnehmerinnen folgen in einer langen Laufprozession, bis sie sich am Ende schließlich wieder in ihrem Firmenpavillon treffen.

Wer es beim B2Run auf eine bestimmte Laufzeit abgesehen hat, orientiert sich an einem der vier sogenannten „Pacemakern“, also den Schrittmachern, deren Geschwindigkeit gut erkennbar auf einem Banner auf ihrem Rücken zu lesen ist. „Als Pacemaker läuft man nicht für sich, sondern für die anderen“, sagt Schrittmacher Thomas Rößler.

„Aber mit jedem Kilometer wächst die Anerkennung bei den Mitläufern.“ Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim B2Run freuen sich jedoch einfach darüber an diesem Abend mit der Kollegenschaft ans Ziel zu kommen.