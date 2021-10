Eine Zeugin hat am Mittwochmittag einen Fahrraddieb in Karlsruhe auf frischer Tat ertappt. Die Polizei fand bei dem 33-Jährigen weiteres Diebesgut.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete die 37-jährige Zeugin am Mittwoch gegen 14 Uhr einen Mann in der Kaiserstraße, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Zunächst versuchte er ohne Erfolg, das Zahlenschloss zu öffnen. Daraufhin montierte er den Tacho sowie eine Handyhalterung vom Fahrrad ab, woraufhin die Zeugin die Polizei rief.

Der mutmaßliche Täter wurde wenig später in der Adlerstraße festgenommen.

Bei der Durchsuchung konnten die Beamten zusätzlich zum Diebesgut noch Rauschgift und eine Bankkarte auffinden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.