Fahrradfahrerin stößt mit Polizeiauto in Karlsruher Innenstadt zusammen

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstag mit einer Polizeistreife in der Karlsruher Innenstadt zusammengeprallt. Die Frau verletzte sich dabei. Dazu entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Ein Polizeiauto ist in der Nacht zum Dienstag in der Karlsruher Innenstadt mit einer 27-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Dabei verletzte sich die junge Frau leicht, teilte die Polizei mit.

Der Streifenwagen fuhr gegen 00.05 Uhr die Adlerstraße in Fahrtrichtung Kriegsstraße. Die Fahrradfahrerin war auf der Zähringerstraße in westlicher Richtung unterwegs. Als sie in die Kreuzung einfuhr achtete sie nicht auf den von rechts kommenden Streifenwagen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei stürzte sie 27-Jährige und verletzte sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall beschädigte das Fahrrad ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.