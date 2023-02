Neue Umzugsstrecke, neue Programmpunkte, der ganze Marktplatz als Spielfläche: Beim Fastnachtsumzug am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, machen sich die Narren mächtig breit in der umgebauten Karlsruher Innenstadt.

Für den Neustart nach der coronabedingten Zwangspause stellt der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) das bisherige Zuggeschehen auf den Kopf. Das Narrendefilee passiert die Zuschauermenge diesmal in umgekehrter Richtung. Erst die Karlstraße von Süd nach Nord, dann die Kaiserstraße von West nach Ost: So läuft der Fastnachtsumzug nun, da keine Großbaustellen mehr im Weg sind.

Die Fastnachter kapern nun den Marktplatz als zentralen Schauplatz. Die östliche Innenstadt hingegen zwischen Kleiner Kirche und Durlacher Tor hängen sie vollständig ab.

Der Karlsruher Fastnachtsumzug 2023 startet erstmals in der Mathystraße an der ehemaligen Feuerwehrwache, Ecke Ritterstraße. Aufstellfläche für die erwarteten 2.200 Zugteilnehmer ist die Ettlinger Straße. Auch das ist eine Premiere.

Beibehalten bleibt der separate Familienbereich am Ringcafé an der Ecke Mathy- und Karlstraße. Auch die extra geschützte Sonderfläche für Menschen im Rollstuhl oder anderem Handicap am Stephanplatz behalten die Organisatoren bei. An beiden Orten wird das Zuggeschehen launig kommentiert.

Fastnachtsumzug in Karlsruhe steuert vom Europaplatz aus den Marktplatz an

Vom Europaplatz aus steuern die Umzugsteilnehmer den Marktplatz an. Dort biegen sie nach rechts ab und laufen erstmals seit der Umgestaltung der weitläufigen Fläche südwärts bis zum Rathaus.

Im nördlichen Teil des Marktplatzes richten Gastronomen rund um die Pyramide einen närrischen Pyramidenmarkt ein. Auch das ist eine Premiere.

Zwischen einer Bühne vor dem Rathaus und einer bereits ausgebuchten Zuschauertribüne gegenüber präsentieren sich die 77 Gruppen, die der FKF als Zugteilnehmer auflistet, dem närrischen Volk noch einmal von ihrer besten Seite.

Damit ist das Spektakel aber 2023 nicht vorbei. Denn es gibt ein Abschlussprogramm am Rathaus. Am Rondellplatz schlagen Fußgruppen und andere Zugteilnehmer, die wieder zum Abschlussprogramm kommen, einen Haken. Sie laufen einmal ums Karree und kommen von der Lammstraße her zurück auf den Marktplatz.

Unterirdischer ÖPNV ist nicht vom Umzug betroffen

Motivwagen, Prunkwagen und andere Fahrzeuge aus dem Umzug hingegen fahren an der „Narrenweiche“ geradeaus zum Ettlinger Tor und sind aus dem Spiel.

Die Bahnen, die in der Karlsruher Innenstadt unterirdisch fahren, sind nach Angaben der Organisatoren nicht vom närrischen Treiben betroffen. Fastnacht-Fans können also direkt etwa zur U-Haltestelle Marktplatz fahren und dann am Umzug teilnehmen.