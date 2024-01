Feuerwehr löscht Zimmerbrand in der Karlsruher Kaiserstraße

Im Zimmer eines Hauses in der Karlsruher Innenstadt ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Am späten Samstagabend ist es in einem Zimmer in der Karlsruher Kaiserstraße zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 21.45 Uhr im Erdgeschoss eines Hinterhauses aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Nachbarn das Feuer bereits mit zwei Pulverlöschern eingedämmt. Der betroffene Bereich war stark verraucht. Das Gebäude war bereits geräumt.

Karlsruher Feuerwehr mit 16 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr, die mit 16 Kräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und sicherstellen, dass keine weiteren Bereiche betroffen waren. Der Rettungsdienst kümmert sich um eine Person.