Eine 39 Jahre alte Frau hat sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr im ECE-Center in Karlsruhe in Suizidabsicht in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag zog sie sich beim Aufprall im Untergeschoss schwerste Verletzungen zu, an denen sie kurz darauf starb.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, Notfallseelsorger betreuten vor Ort Zeugen des Vorfalls. Den Angaben zufolge kamen keine weiteren Personen zu schaden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei nicht vor.