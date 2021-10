Fridays for Future kündigen nächste Demo in Karlsruhe an

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future haben ihren nächsten Klimastreik in der Karlsruher Innenstadt angekündigt. Am Freitag, 22. Oktober, um 11 Uhr startet die Demonstration auf dem Karlsruher Marktplatz. Nach mehreren Reden soll ein Demozug durch die Innenstadt laufen, erklären die Klimaaktivisten in einer Pressemitteilung.

Die Demoroute führt vom Karlsruher Marktplatz zum Rondellplatz, Europaplatz, zum Schloss und zurück zum Marktplatz. Die Klimaaktivisten erwarten „tausende Menschen“ bei der Veranstaltung, heißt es weiter.

Bei der vergangenen Demo am 24. September protestierten tausende Teilnehmer für das Klima. Rund 4.000 Menschen sind laut Polizei durch die Innenstadt gezogen. Die Organisatoren sprechen von 8.000 Teilnehmern.

Klimaschutz soll oberste Priorität der neuen Bundesregierung werden

Nach der Bundestagswahl fordert Fridays for Future „den Klimaschutz zur obersten Priorität der neuen Regierung zu machen“. Neben einem geplanten Zentralstreik in Berlin organisiert die Karlsruher Gruppe deshalb die Demonstration in Karlsruhe.

„Auch wenn jetzt gewählt wurde dürfen wir nicht aufhören für eine zukunftsfähige und klimagerechte Politik zu kämpfen“, so Frederik Knoblauch in der Pressemitteilung der Karlsruher Fridays for Future.