Gesuchter 26-Jähriger läuft in Karlsruhe Polizei in die Arme

Ein mit vier Haftbefehlen gesuchter 26-Jähriger ist am Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt festgenommen worden. Die Beamten wurden durch sein auffälliges Verhalten auf den Mann aufmerksam.

Wie die Polizei mitteilte, stoppte der 26-Jährige am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein Auto am Karlsruher Friedrichsplatz und lief dabei einer zivilen Polizeistreife in die Arme.

Aufgrund seines Verhaltens wurde er kontrolliert, wobei herauskam, dass gegen den 26-Jährigen gleich vier Vollstreckungshaftbefehle wegen Erschleichens von Leistungen und Beleidigung vorlagen. Da er die Geldstrafe in Höhe von rund 2.380 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun für 133 Tage in Haft.

Im Zuge der Personenkontrolle beleidigte der Gesuchte die Polizisten und muss nun mit weiteren Anzeigen wegen Nötigung und Beleidigung rechnen.