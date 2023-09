In der Karlsruher Akademiestraße hat es am Dienstag eine gefährliche Körperverletzung gegeben. Über die Hintergründe rätselt die Polizei noch.

Größerer Polizeieinsatz in der Akademiestraße: In der Karlsruher Innenstadt hat sich am Dienstagvormittag ein Gewaltdelikt ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilt, soll ein Mann in einer Lokalität eine andere Person leicht verletzt haben.

Den Angaben zufolge soll der mutmaßliche Täter einen messerähnlichen Gegenstand dabei gehabt haben, möglicherweise ein Messer oder eine Machete.

Ein Zeuge, der den mutmaßlichen Täter gesehen habe, sprach von einem Beil. Ob der Mann, den die Polizei in Gewahrsam nahm, die andere Person mit dem Gegenstand verletzt hat, sei noch unklar.

Tatort liegt in Karlsruhe zwischen Karl- und Douglasstraße

Der Vorfall ereignete sich zwischen Karl- und Douglasstraße. Die Polizei hat den Einsatz beendet. Weitere Einzelheiten des Vorfalls liegen derzeit noch nicht vor. So ist noch unklar, ob es sich bei der leicht verletzten Person um eine Frau oder einen Mann handelt.

Im Juli war ein junger Mann bei einer Messerstecherei in der Kaiserstraße schwer verletzt worden. Kurz später wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.