Datum steht fest: Gravis schließt Filiale am Karlsruher Zirkel am 15. Juni

Der Elektronikhändler Gravis hat nun das Datum für sein offizielles Ende bekanntgegeben. Am 15. Juni schließen bundesweit alle Filialen – auch das Geschäft in Karlsruhe.

Gravis, Deutschlands bisher größter auf Apple spezialisierter Händler, wird seinen Vertrieb in den verbliebenen 37 Filialen und dem Online-Shop zum 15. Juni weitestgehend einstellen. Dies kündigt Freenet, der Eigentümer des Elektronikhändlers, in einer Pressemitteilung an.

Damit ist auch für die Filiale am Karlsruher Zirkel am 15. Juni Schluss. Dort locken bereits Sale-Schilder für den Ausverkauf. Ob es einen Nachfolger für die Räumlichkeiten am Karlsruher Zirkel mit der Adresse Herrenstraße 7 gibt, steht bislang nicht fest.

Gravis verlässt nicht als erstes Geschäft den Karlsruher Zirkel

Gravis ist nicht das erste Geschäft am Zirkel, das schließt. Zuletzt verabschiedeten sich auch Henrys Aktivladen und die Goldschmiede von Gabriel Zöller vom Zirkel.

Bereits im März 2024 wurde die Geschäftsabwicklung von Gravis angekündigt, das Datum für die Schließung der Filialen stand da aber noch nicht fest.

Als einer der Hauptgründe für die negative wirtschaftliche Entwicklung nennt Freenet die Konzentration auf eine Marke und die damit einhergehende Abhängigkeit von der Marke Apple, die nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich seien.