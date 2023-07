Intercity-Hotel beim Karlsruher Hauptbahnhof ist eröffnet

Das Haus in der Victor-Gollancz-Straße ergänzt mit 194 Zimmern das Übernachtungsangebot in der badischen Metropole. Ein Einblick in das neue Hotel.

200 Meter vom Karlsruher Hauptbahnhof entfernt können sich müde Reisende fortan komfortabel betten: Das Intercity Hotel hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Herberge in der Victor-Gollancz-Straße westlich des Bahnhofsplatzes ist Teil des dortigen neuen Büro- und Einkaufskomplexes „KA Drei“.

Das Haus in fußläufiger Entfernung von Kongresszentrum, Zoo, Badischem Staatstheater und ZKM bietet Übernachtungsmöglichkeiten, Terrasse, kostenfreies WLAN, vier Tagungsräume und Privatparkplätze. Außerdem gibt es ein Restaurant und eine Bar.

Drei Zimmerkategorien werden geboten. Neben Business-Zimmern gibt es auch Räume der Kategorien „Superior“ und „Superior Special“. Jedes Hotelzimmer verfügt über Klimaanlage, einen Sitzbereich, Kabelfernsehen, einen Safe und ein Duschbad.

Das tägliche Frühstück gibt es als Buffet, daneben gibt es vegetarische und vegane Speisen. Die Rezeption ist 24 Stunden täglich besetzt. Zum Betriebsstart offerieren die einschlägigen Buchungsportale im Internet die Übernachtung ab 76 Euro.

„Karlsruhe ist ein Hidden Champion“, erklärte Denis Hüttig, Senior Vice President des verantwortlichen Hotelkonzerns Deutsche Hospitality bei der Eröffnung des neuen Hauses. Er zeigte sich vom künftigen Erfolg des Hotels am Standort Karlsruhe überzeugt.

Hoteldirektor Nikolaus Kunz äußerte sich erleichtert über die termingerechte Fertigstellung und lud die Karlsruher und ihre Gäste ein, das neue Intercity Hotel kennenzulernen. Rund 20 Fachkräfte werden dort unter Leitung des General Managers und seines Stellvertreters Björn Hampe tätig sein.

Hotelchef wirkte zuletzt in Erfurt

Hotelchef Nikolaus Kunz stammt ursprünglich aus Heidelberg; dort hat er auch seine Ausbildung zum Hotelfachmann und zum Hotelbetriebswirt absolviert. Nach Stationen unter anderem in der Schweiz, in Schottland und in Deutschland war er zuletzt Chef des Intercity Hotels in Erfurt.

Als „wichtigen Meilenstein“ bei der Realisierung des Gesamtprojekts „KA Drei“ bezeichnete Marco Daedelow die Hotel-Eröffnung. Der Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft Qcoon Real Estate zeigte sich überzeugt, dass das Haus Besucher aus der ganzen Welt begeistern werde.

Auch der Eigentümer des neuen Komplexes in der Victor-Gollancz-Straße, Wolfgang Kuentzle, zeigte sich vom Hotel angetan. Neben der Herberge bietet der Komplex zwischen Hauptbahnhof und Albtalbahnhof auch Büronutzungen und Handelsflächen. Fernwärme sorgt im Winter für angenehme Temperaturen.

Zahl der Hotelbetten in Karlsruhe wächst

Zuletzt hat sich die Zahl der Hotelbetten in Karlsruhe deutlich nach oben bewegt. Forderte 2016 ein Hotelgutachten eine Kapazität von 1.800 Betten bis zum Jahr 2030, so wird diese Marke nach Lage der Dinge bereits in den kommenden zwölf Monaten deutlich übertroffen. Branchenkenner befürchten bereits einen Kampf mit harten Bandagen in und um Karlsruhe.

Jüngst an den Start gegangen ist etwa das Bürotel am Wasserturm in der Fautenbruchstraße, außerdem starten nächstens Player wie das Motel One in der Kriegsstraße und das K6 am Ostring. Auch in Neureut gibt es neue Hotelkapazitäten.