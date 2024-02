Polizeiauto beschädigt: Verfolgungsjagd endet in Leopoldshafen

Ein Autofahrer ist am Freitag in Karlsruhe vor einer Kontrolle geflüchtet. Der Mann stand wohl unter Drogen und war mit geklautem Kennzeichen unterwegs.

Ein 28-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörde mitteilte, wollte sie den Mann um 4.13 Uhr in der Innenstadt an der Kreuzung von Ludwig-Erhard-Allee und Fritz-Erler-Straße kontrollieren. Daraufhin habe der 28-Jährige eine rote Ampel ignoriert und beschleunigt.

In der Willy-Brandt-Allee sei er gegen die Fahrtrichtung in eine Baustelle gerast. Dadurch habe er den entgegenkommenden Fahrer eines weißen Autos gefährdet.

Flüchtender kracht gegen Streifenwagen

Anschließend sei der Mann weiter mit hoher Geschwindigkeit über die Linkenheimer Landstraße auf die B36 in Richtung Mannheim geflüchtet. Dabei fuhr er laut der Polizei erneut über eine rote Ampel und gegen die Fahrtrichtung. In der Folge sei er seitlich mit dem Streifenwagen zusammengeprallt, der die Verfolgung aufgenommen hatte.

Trotz des Unfalls habe der Autofahrer seine Fahrt bis nach Leopoldshafen fortgesetzt. Dort sei es beinahe zu einem weiteren Zusammenprall mit einem Streifenwagen gekommen. Letztlich habe die Polizei den Mann in einer Einfahrt in der Leopoldstraße stellen können. Der Mitteilung zufolge hatte er dort sein Auto stehen lassen und war ausgestiegen.

Polizei findet Drogen und sucht Zeugen

Gemeinsam sei es mehreren Beamten gelungen, den 28-Jährigen festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos hätten sie eine kleine Menge Drogen gefunden. Außerdem vermutet die Polizei nach eigenen Angaben, dass der Mann zum Zeitpunkt der Verfolgungsjagd unter Drogen stand. Darüber hinaus sei er mit einem geklauten Nummernschild und ohne Führerschein unterwegs gewesen.

An dem Auto des Flüchtigen sowie an dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob weitere Fahrzeuge oder sogar Personen bei der Flucht zu Schaden kamen, ist noch unklar. Die Polizei bittet deshalb Zeugen und mögliche Betroffene, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.