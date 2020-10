Wenige Stunden vor der Corona-Warnung war die Karlsuher Fußgängerzone noch voll

Reis und Nudeln, haltbare Milch und Klopapier: In der Zeit der Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie waren das zeitweise schwer zu beschaffende Waren. Doch während in den grenznahen Geschäften in Mittelbaden schon wieder mit Papierrollen beladene Kunden zu sehen sind, wandern in Karlsruhe am Samstag nur normale Wochenendeinkäufe in die Transportkörbe, Taschen und Kofferräume.

Auch die Kaiserstraße und die angrenzenden Flanierstrecken in der Innenstadt füllen sich wie in den vergangenen Wochen mit Menschen. Stunde um Stunde wird es voller, trotz steigender Corona-Fallzahlen.