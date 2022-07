Offener Gullydeckel als Stolperfalle in der Karlsruher City

„Das darf doch nicht wahr sein“, dachte sich Thomas Riedel, als er kürzlich an einem Samstag in der City unterwegs war. Er schlenderte am frühen Nachmittag auf der Lammstraße in Richtung Kaiserstraße und sah dort ein klaffendes Loch im Boden. Jemand hatte einen Gullydeckel entfernt.

„Ich fragte mich: Was könnte hier alles passieren, wenn unachtsame Passanten, Kinder oder Fahrradfahrer hineintreten. Schwerste Verletzungen wäre die Folge“, erzählt Riedel. Andere Menschen dachten offensichtlich nicht so. Riedel weiter: „Passanten liefen ohne Reaktion daran vorbei.“

Wie die Stadt den BNN auf Anfrage mitteilte, hatte es an diesem Ort und zu dieser Zeit keine Bauarbeiten gegeben. Grundsätzlich schließe das Tiefbauamt aus, dass Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen zu den geschilderten Unfallgefahren führen könnten. Solche Maßnahmen würden stets ordnungsgemäß abgesichert. „Nicht auszuschließen ist allerdings, dass Personen Abdeckungen mutwillig entfernt haben“, sagt ein Stadtsprecher.

Er berichtet über Anregungen aus der Bevölkerung, solche Abdeckungen zu verschweißen oder mit Schlössern zu sichern. Dies sei jedoch schon alleine aus Sicherheitsgründen nicht praktikabel und werde deshalb deutschlandweit nicht umgesetzt. Schachtabdeckungen müssten im Notfall binnen kürzester Zeit zugänglich sein.

Thomas Riedel reagierte übrigens richtig. Er informierte sofort die Polizei, die den Schaden wieder behob.