Karlsruhe verbietet Feuerwerk auf Marktplatz und Schlossplatz an Silvester

An Silvester wird das Böllern und Abschießen von Raketen auf Marktplatz und Schlossplatz in Karlsruhe verboten sein. Die Stadt richtet feuerwerksfreie Zonen ein.

Weder Raketen noch Böller: Karlsruhe richtet auf dem Schlossplatz und Marktplatz an Silvester feuerwerksfreie Zonen ein. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

„Seit vielen Jahren wird von der Karlsruher Bevölkerung an Silvester eine böllerfreie Veranstaltungszone in der Karlsruher Innenstadt gewünscht“, wird Maximilian Lipp, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes, in der Mitteilung zitiert. Dieser Wunsch sei zum Jahreswechsel 2019/2020 erstmals realisiert worden. Danach habe es sehr viele positive Rückmeldungen gegeben.

Die Besucher sollen an Silvester 2022 laut Mitteilung in beiden Zonen durch Schilder auf das Feuerwerksverbot hingewiesen werden. Ordnungsdienst und Polizeivollzugsdienst sollen dafür sorgen, dass das Verbot eingehalten wird.

Besucher könnten auf beiden Plätzen „ein fröhliches und böllerfreies Hineinfeiern in das neue Jahr erleben“, wird der für Sicherheit zuständige Bürgermeister Albert Käuflein zitiert.

Feuerwerksfreie Zone umfasst komplette „Winterzeit“ auf dem Karlsruher Marktplatz

Auf dem Schlossplatz liegt die gesamte „Winterzeit“ in der Verbotszone. Rollschuhbahn, Stockbahnen sowie Gastronomie bleiben dort bis 1 Uhr morgens geöffnet.

In der Zone auf dem Marktplatz wird die Fassade des Weinbrennerhauses von 21 bis 1 Uhr für eine „farbenfrohe und interaktive Lichtinstallation“ genutzt. Passanten können diese mit ihrem Smartphone mitgestalten.

Rechtliche Grundlage für die Zonen ist die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz, laut der es verboten ist, pyrotechnische Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen abzubrennen.