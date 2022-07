Handel und Gastronomie

Keine Biertische oder Strandkörbe in der City: Karlsruhe will Erscheinungsbild aufpolieren

Die Karlsruher City will attraktiver werden – und Handel und Gastronomie sollen ihren Beitrag dazu leisten. Deswegen soll der Gemeinderat an diesem Dienstag eine Richtlinie verabschieden, was erlaubt ist und was nicht.