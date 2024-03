In der Karlsruher Innenstadt kam es am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen rund um den Karoline-Luise-Tunnel. Der Grund war eine Ölspur.

In der Karlsruher Innenstadt kam es am Mittwochnachmittag zu Behinderungen im Feierabendverkehr. Wie die Polizei bestätigte, war der Karoline-Luise-Tunnel in Richtung Ludwig-Erhard-Allee zwischenzeitlich gesperrt. Grund war eine Ölspur auf der Fahrbahn.

Sperrung nach Reinigung aufgehoben

Die Sperrung wurde am frühen Abend mit dem Abschluss der Reinigungsarbeiten wieder aufgehoben.