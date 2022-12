Karlsruher Polizei sucht Zeugen nach marokkanischer Siegesfeier

Der neue Fußballweltmeister ist gekürt, doch das sportliche Großereignis hat noch Auswirkungen auf Karlsruhe. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es im Anschluss an das Viertelfinale zwischen Marokko gegen Portugal am 10. Dezember zu zahlreichen Ordnungsstörungen. Die Polizei rechnet sie in erster Linie den Anhängern des marokkanischen Teams zu. Bei den Vorfällen wurde den Angaben zufolge offensichtlich eine Vielzahl von Personen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sammelten sich im Anschluss an den überraschenden Sieg der Nordafrikaner im Spiel gegen Portugal ab etwa 17 Uhr mehrere hundert marokkanische Fans im Bereich des Europaplatzes. Nicht alles lief dabei regelkonform ab. So registrierte die Polizei unter anderem das Abbrennen von Pyrotechnik, zudem Beleidigungs-, Sachbeschädigungs- und Körperverletzungsdelikte. In diesem Zusammenhang wurden laut Polizei bereits mehrere Tatverdächtige ermittelt.

Böller und Pyrotechnik auf dem Europaplatz

Die marokkanische Nationalmannschaft hatte das Spiel 1:0 gewonnen und war damit als erstes afrikanisches Team der WM-Geschichte ins Halbfinale eingezogen. Die Fans in Karlsruhe waren dadurch wohl so aus dem Häuschen, dass sie sich nach der Partie zunächst am Europaplatz sammelte und dann in die Kaiserstraße weiterzog. Einsatzwagen der Polizei hinderten die Menschen aber daran, weiter in Richtung Innenstadt zu laufen.

Bei den Feierlichkeiten wurden Böller gezündet und Pyrotechnik abgebrannt. Die Fans sangen und tanzten, hin und wieder fuhren Autos vorbei, aus denen marokkanische Flaggen geschwenkt wurden. Am Tag danach hatte die Polizei zunächst gemeldet, dass der Fanaufmarsch friedlich geblieben war. Sie hatte nicht eingegriffen, sorgte allerdings für Ordnung auf den Schienen rund um den Europaplatz. Mitunter mussten Straßenbahnen stoppen, weil sich Menschen auf den Schienen aufhielten.

Die Polizei bittet nun Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefonnummer 0721/ 6 66 33 11, in Verbindung zu setzen. Ebenso könne privat gefertigtes Bild- und Videomaterial die Ermittlungen unterstützen.