Karlsruher Schüler beteiligen sich an Aktionstag gegen Rassismus

Fast drei Stunden lang sprachen sie sich in einem Programm mit Musik, Theater, Gebärden und Redebeiträgen für ein buntes Karlsruhe aus.

„Wir wollen aktiv werden und zeigen, dass es Menschen gibt, die sich gegen Rassismus wehren und für eine vielfältige und große Gemeinschaft an den Schulen stehen“, betonte Moderatorin Franka Cremer vom Helmholtz-Gymnasium. Das Gymnasium ist Teil des bundesweiten Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, so wie acht weitere Schulen in der Fächerstadt.

Eine davon ist auch die Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Oberreut, deren Gebärden-Chor auf der Bühne auftrat, ebenso wie die Percussiongruppe, die mit Schülern der Werner-von-Siemens-Schule und dem Humboldt-Gymnasium gemeinsam auftrat.

Die Oberreuter Schule steuerte auch ein Theaterstück bei. Das wurde angeleitet von Lehrerin Katrin Wahlich, die die gesamte Veranstaltung auf dem Marktplatz auch organisiert hat.

„Eigentlich wollten wir das hier schon vor zwei Jahren machen, aber dann mussten wir das wegen Corona eine Woche vorher absagen“, erzählt sie. Jetzt habe man es innerhalb von zwei Wochen organisiert.

„Vorurteile hat jeder Mensch und wir an unseren Schulen sensibilisieren dafür, um sie erst gar nicht zuzulassen“, formuliert sie das Ziel der Arbeit. Vielfalt sei eine Chance, aber auch Konflikte und das Wissen darum, wie man sie löse, seien eine Chance.

Karlsruher Oberbürgermeister ist stolz auf Engagement gegen Rassismus

Pfarrer Dirk Keller von der Cityarbeit der Evangelischen Stadtkirche sagte zu den Teilnehmenden, es gehe um die Frage, wie man vermeintliche Gegensätze aufbrechen könne. Schule könne Menschen zusammenbringen. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) zeigte sich stolz „auf die Stadt, die so engagierte Schülerinnen und Schüler hat“. Nach wie vor sei es nötig, zu betonen, Karlsruhe sei bunt. Man müsse aber dahin kommen, dass es das nicht mehr brauche.

Er appellierte an die nachfolgende Generation, sich gegen Rassismus und Diskriminierung im Alltag zu stellen. Mentrup betonte angesichts des Kriegs in der Ukraine, die Aussage „Karlsruhe ist bunt“, sei auch eine Antikriegsaussage.