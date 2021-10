Das Karlsruher Stadtfest findet am Wochenende, 9. und 10. Oktober, in der gesamten City statt. Gefeiert wird an mehreren Plätzen, um die Besuchermassen zu entzerren, teilte der Veranstalter Karlsruhe Marketing und Event (KME) am Dienstag mit.

Am Samstag und Sonntag sollen Live-Musik, Straßenkünstler aus Deutschland und den Niederlanden sowie der verkaufsoffenen Sonntag für Feier- und Shoppingstimmung sorgen.

Das Programm in der Karlsruher Innenstadt läuft am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Auf dem Marktplatz gibt es eine Bühne, auf der unter anderem ein Musik-Contest stattfindet. Hier treten am Samstag ab 13 Uhr sechs Bands aus der Region auf. Den musikalischen Abschluss des ersten Stadtfest-Tages gestaltet ab 20 Uhr die Karlsruher Band „MadHouse“.

Besucher können am Sonntag beim Karlsruher Stadtfest zwischen 13 und 18 Uhr shoppen

Am verkaufsoffenen Sonntag, 10. Oktober, stehen ab 13 Uhr die „Goldene Gitarre“-Finalisten aus dem vergangenen Jahr, Whitepaper, Endeffekt und Mr. Ellis, auf der Bühne. Am Abend lassen „Amy Sue & Friends“ das Stadtfestwochenende ausklingen.

Shoppen können Besucher am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr.

Mit Einbruch der Dunkelheit ist auf dem Marktplatz Medienkunst zu sehen. Im Rahmen der „Seasons of Media Arts“ erstrahlt die Projektion „dropshadow2(.)1” von Andreas Siefert auf dem Weinbrennerhaus.

Auf dem Friedrichsplatz vor dem Naturkundemuseum sollen Kinder auf ihre Kosten kommen. Mitmachangebote gibt es vom Jungen Staatstheater. Zudem gibt es einen mobilen Hochseilgarten für Kinder. Auf der Kleinkunst-Bühne treten die „Dance Vision Tanzschule“ und der Jongleur und Zauberer JoVo auf.

Walking Acts ziehen durch die Karlsruher Innenstadt

Am Kronenplatz richtet das Wissenschaftsbüro der Stadt ein Open-Air-Kino ein. Am Samstag- und Sonntagabend werden hier Filme gezeigt.

Zwischen 13 und 18 Uhr sind am 9. und 10. Oktober zudem „Walking Acts“ – darunter Musiker und Kleinkünstler – in der Innenstadt unterwegs.