„Leben wir noch im gleichen Universum?“, fragt sich gelegentlich Frank Mentrup. Karlsruhes Oberbürgermeister muss hin und wieder Diskussionen mit Verschwörungsgläubigen und Fake-News-Anhängern führen, die ihm offenbar viel Geduld und Beherrschung abverlangen.

So hat anscheinend auch die bizarre Theorie von pädophilen Satanisten, die Kinder foltern, um aus ihrem Blut ein vermeintliches Elixier der ewigen Jugend zu gewinnen, die badische Metropole erreicht.

„Für Karlsruhe kann ich diese Theorie nicht bestätigen“, sagt Mentrup am Sonntagabend und macht mit einer rhetorischen Frage die Sinnlosigkeit solcher Behauptungen bloß: „Hätten wir dann nicht viele Vermisstenanzeigen von Kindern haben müssen?“

Der Karlsruher SPD-Politiker spricht damit bei einer Diskussion im Bundesverfassungsgericht ein schwieriges Problem an: In der eng vernetzten Welt, die keine Schranken für Kommunikation kennt, verbreiten sich durch das Internet und andere Medien sowohl harmlose als auch sehr gefährliche Informationen in Windeseile und erreichen Millionen Menschen, die manchen Mythos als reine Wahrheit interpretieren.

Jeden Unsinn im Netz verbieten kann und darf man jedoch nicht. Was also tun, wenn Falschinformationen und Verschwörungen die Grundfesten der Demokratien erschüttern? Um diese Problematik drehten sich am Sonntag die traditionsreichen Karlsruher Verfassungsgespräche – nunmehr in ihrer 22. Auflage und zum ersten Mal seit dem Pandemiebeginn auch wieder in Präsenz.

Verbreitung von Mythen stärkt das Selbstwertgefühl

Die hochkarätig besetzte Runde, deren Diskussion zeitgleich im Fernsehkanal Phoenix übertragen wurde, ging dem Phänomen „alternative Fakten“ aus mehreren Perspektiven auf den Grund.

Dass eine kleine, aber lautstarke Minderheit von Menschen sie gerne verbreitet, ist aus der Sicht der Fake-News-Expertin Pia Lamberty eine „Selbstwertfunktion“: Wer die Fakten verdrehe und „Böses“ erschaffe, etwa indem er allen Politikern heimliche niedere Verschwörungsmotive unterstelle, werte sich selber auf und schaue auf andere Menschen herab, weil sie als „Schafe“ nichts begreifen würden.

Die Kölner Medienpsychologin Maren Urner erklärte die Popularität von Falschnachrichten und Verschwörungen besonders in Krisenzeiten damit, dass das menschliche Gehirn aus dem Selbsterhaltungstrieb immer Vorhersagen über Entwicklungen mache.

„Wenn sie, wie zum Beispiel am Anfang der Pandemie, ins Leere laufen, entsteht das Gefühl von Unsicherheit und Kontrollverlust. Solche Menschen greifen dann nach einfachen Erklärungen, die ihnen gut tun.“ Laut Urner müsse sich die Gesellschaft dennoch immer wieder auf eine solide Grundlage von Fakten und Werten besinnen, die sie zusammenhält.

Großflächige Desinformationen entziehen dem demokratischen Diskus die Basis. Bettina Limperg, Präsi­den­tin des Bundes­ge­richts­hofs

Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limperg, findet extreme Formen von Skeptizismus bedrohlich für die Gesellschaft. „Sie lebt davon, dass wir vernunftgesteuerte Entscheidungen treffen“, erklärt die Juristin. „Großflächige Desinformationen entziehen diesem Diskus jedoch die Basis.“

Limperg hält es allerdings für keine gute Idee, Meinungen im Netz generell stärker zu zensieren. Man müsse offen sein für Meinungen anderer, solange dadurch keine Rechtsgüter verletzt würden, ist sie überzeugt.

Die BGH-Chefin plädiert aber dafür, sich die Geschäftsmodelle von großen Konzernen wie Facebook genauer anzuschauen, die „von der Empörung leben“ – und nach Bedarf mehr zu regulieren. Denn die Gesellschaft habe die Aufgabe, der Entstehung von Filterblasen entgegenzuwirken.

Landesbeauftragter warnt bei Karlsruher Verfassungsgesprächen vor Angriffen auf Synagogen

Der Landesbeauftragte gegen An­ti­se­mi­tis­mus, Michael Blume, ist sehr besorgt, dass die Radikalisierung in der Gesellschaft zunimmt – auch im Südwesten. „Wenn die Leute an Weltverschwörungen glauben, landen sie am Ende immer im Antisemitismus“, warnt der Religionsexperte und Politologe. „Es wird Angriffe auf Synagogen geben“, so Blume.

Er hält die Demokratie aber auch für sehr resilient und wirkmächtig. „Dass wir einen öffentlichen Raum für Diskussionen herstellen und uns von Vernunft leiten lassen, sind enorme Leistungen, dafür müssen wir einstehen“, sagt der Fachmann.

Er hebt hervor, dass es über die zentralen Fragen unseres Lebens noch nie solch einen breiten Konsens von Wissenschaft, Politik und Kultur gegeben habe wie jetzt: „Es kommen noch ein paar harte Jahre, aber die Verschwörungstheoretiker werden unsere Demokratie nicht vernichten“.

Wenn wir den Ernst der Lage erst in dem Moment begreifen, wenn die Titanic auf den Eisberg trifft, wird es zu spät sein. Stefan Rahmstorf, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klima­fol­gen­for­schung

Vorsichtig optimistisch blickt in die Zukunft auch der Wissenschaftler Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klima­fol­gen­for­schung in Potsdam. „Es wird uns gelingen, vernünftige Spielregeln für das Internet zu finden, die die Flut der ,alternativen Nachrichten’ spürbar eindämmen werden“, sagt er in der Podiumsdiskussion.

In seinem eigenen Fachgebiet warnt der Forscher aber eindringlich davor, die Verbreitung von Lügen über den Klimawandel zu ignorieren: „Wenn wir den Ernst der Lage erst in dem Moment begreifen, wenn die Titanic auf den Eisberg trifft, wird es zu spät sein“.

Am Ende des „Verfassungsgesprächs“ einigt sich die Runde auf einen positiven Ausblick in die nahe Zukunft: Zwar werden die Menschen weiterhin in „alternativen Universen“ leben, was ihre Weltanschauungen angeht, aber die Vernunft werde sie dennoch zusammenbringen und davor bewahren, dass Intoleranz und Hass das gesellschaftliche Klima bestimmen, so die Experten in Karlsruhe.

„Wir haben gute Werkzeuge zur Hand, um vieles richtig zu machen“, fasst die Berliner Sozialpsychologin Pia Lamberty zum Schluss zusammen. „Und Demokratie ist schließlich immer Arbeit“.