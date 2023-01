Neueröffnung im März

Überraschende Wende: Das Karlsruher Katzencafé hat eine Zukunft

In der Vergangenheit war das Katzencafé in der Kaiserpassage in Karlsruhe immer wieder in finanzielle Nöte geraten. Seit einer Weile ist es geschlossen. Im Frühjahr soll es nun weitergehen.