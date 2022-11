Kind und Jugendliche in der Karlsruher Kaiserstraße überfallen

Die Opfer sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, der Täter droht mit Messer und Schlägen. Die Polizei untersucht zwei Fälle in der Karlsruher Kaiserstraße.

Der gleiche Tatort, eine ähnliche Vorgehensweise und eine „recht übereinstimmende Täterbeschreibung“: Die Polizei schließt nicht aus, dass zwei Männer bereits zum zweiten Mal Jugendliche, beziehungsweise Kinder zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, zückten die Tatverdächtigen am Freitagabend gegen 18 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Nähe des Marktplatzes ein Messer und forderten einen 13-Jährigen auf, den Inhalt seines Geldbeutels auszuhändigen.

Der Junge gab einen kleinen Betrag heraus, sein 14-jähriger Begleiter legte eingeschüchtert auch etwas Geld dazu. Lachend gingen die Männer Richtung Kronenplatz davon.

Schlag ins Gesicht

Sie machten allerdings kehrt, als der 13-Jährige ihnen etwas nachrief. Wie die Polizei mitteilte, schlug einer dem 13-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und forderte ihn auf, niemandem von der Tat zu erzählen. Danach entfernten sich die Täter Richtung Kronenplatz.

Laut Polizei wird der schlagende Haupttäter wie folgt beschrieben: Er ist etwa 17 bis 21 Jahre alt, von „südländischem Erscheinungsbild“, rund 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank mit breiten Schultern. Er hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Vollbart. Er soll Deutsch gesprochen haben und eine schwarze Weste, einen rot karierten Pullover, eine dunkle Hose und eine schwarze Schildkappe getragen haben. Das Messer ist möglicherweise ein Klappmesser mit dunkelblauem Griff und silberner Klinge.

Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls 17 bis 20 Jahre alt und von „südländischem Erscheinungsbild“ sein. Er ist demnach größer als 175 Zentimeter, schlank, hatte etwas längere, glatte schwarze Haare und keinen Bart. Er soll ein orange-weiß-kariertes Hemd und schwarze Stoffhandschuhe getragen haben.

Am Freitag, 18. November, also eine Woche zuvor, ereignete sich laut Polizei eine ähnliche Tat. Opfer waren ein 16- und ein 17-Jähriger.

Zweite Tat im Toilettenraum eines Schnellrestaurants

Ebenfalls gegen 18 Uhr sprach der Tatverdächtige die Jugendlichen im Toilettenraum des Schnellrestaurants in der Kaiserstraße an. Unter Androhung von Schlägen nötigte er den Älteren zur Herausgabe von Bargeld und flüchtete danach aus dem Lokal. Die Jugendlichen beschrieben ihn als etwa 20 Jahre alt, von „südländischem Erscheinungsbild“, rund 170 Zentimeter groß, schlank, mit schwarzen Haaren und kurzem schwarzen Vollbart. Er soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer hellblauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Gegenüber den BNN sagte ein Polizeisprecher, es spreche viel dafür, dass es sich um den selben Täter handelt.