Musikfestival

„Karlsruhe klingt“ verwandelt die Stadt in eine Open-Air-Bühne

Wer am Samstag in der Karlsruher Innenstadt war, erlebte sein musikalisches Wunder. Bei „Karlsruhe klingt – music to go“ brachten Studierende und Dozierende der Hochschule für Musik an elf Spielorten ihre Kunst auf die Straße.