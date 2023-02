Körperverletzung: Unbekannte attackieren Mann am Karlsruher Europaplatz

Mehrere Männer haben am Samstag einen Mann in der Karlsruher Innenstadt körperlich attackiert. Dieser verletzte sich dabei. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagmorgen einen Mann am Karlsruher Europaplatz angegriffen. Sie schlugen ihm ins Gesicht und traten auf ihn ein als er am Boden lag, teilte die Polizei mit.

Der Mann hielt sich gegen 5.20 Uhr am Europaplatz auf als ihn die zwei Männer aus einer zehnköpfigen Gruppe angriffen. Einer der beiden Unbekannten schlug dem Geschädigten offenbar die Faust ins Gesicht. Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, trat dieser wohl mit Hilfe eines zweiten, ebenfalls Unbekannten auf den Mann ein.

Nachdem der Mann nach der Auseinandersetzung den Europaplatz Richtung Stephanienstraße verlassen wollte, griff ihn eine zweite Personengruppe an. Auch hier verletzen die Unbekannten den Mann offenbar mit mehreren Tritten. Nachdem die Unbekannten von dem Mann abließen, flüchteten sie in Richtung Europaplatz.

Der Mann trug durch die körperlichen Auseinandersetzungen eine blutige Nase davon.

Die Männer der ersten Auseinandersetzung sollen um die 25 Jahre alt sein. Einer der Beiden hatte dunkle, lockige und an den Seiten abrasierte Haare. Er trug eine schwarze Jacke und dunkelblaue Jeans. Der zweite Mann trug eine weiße Übergangsjacke.

Bei der zweiten Auseinandersetzung war einer der Angreifer unter 25 Jahren. Er hatte dunkle Haare und eine weiße Jacke an. Einer der Männer trug einen Drei-Tage-Bart und eine cremefarbene Jacke.