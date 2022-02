Ein kleines Stück Orient in der Karlsruher City: Das syrische Restaurant „La Rose“ setzt auf Tradition und gleichbleibende Qualität. Das schätzen die Gäste.

Es duftet nach Kardamom, Kreuzkümmel und Minze. Geheimnisvolle Augen einer verschleierten Schönheit schauen vom riesigen Wandgemälde auf die Gäste, die im warmen Licht bunter Mosaiklampen sitzen und Fairuz, der Grande Dame des arabischen Chansons, die aus den Lautsprechern ertönt, lauschen. Speisen wie Baba Ganousch, Hommos Tahina oder Falafel machen das kleine Stück Orient mitten in Karlsruhe perfekt: im syrischen Restaurant „La Rose“.

Wo heute 35 Gäste Platz finden, gab es vor 20 Jahren in einem Supermarkt Orientalisches zu kaufen, aber auch einen Falafel-Imbiss und Süßigkeiten aus Damaskus. Aus der syrischen Hauptstadt kam Seniorchef Khaled Rashwani 1989 nach Deutschland, um für seine Familie, die im Heimatland orientalische Süßigkeiten produzierte, Maschinen zu kaufen. „Hier habe ich mich in eine Frau verliebt und bin geblieben“, erzählt der 60-Jährige.

Elf Jahre lang war er in der Eggensteiner Gewürzmühle Brecht Qualitätsprüfer und kreierte neue Mischungen. „Ich liebe Gewürze“, schwärmt der Syrer, der im Restaurant auch eigene Mischungen verkauft. Vieles auf der Speisekarte hat sich in 20 Jahren „La Rose“ nicht verändert. „Unsere Gäste lieben die gleichbleibende Qualität“, sagt der Seniorchef.

Die Speisekarte ist im „La Rose“ an die Wand gemalt

Sohn Said setzt die Idee des Vaters fort: 19 Speisen umfasst die Karte, die an die Wand gemalt ist und hälftig Gerichte mit und ohne Fleisch (auf Wunsch auch vegan) enthält. Daneben prangt als Wandgemälde der legendäre Falafel-Teller, den die Gäste seit Jahren kennen.

Unsere Gäste lieben die gleichbleibende Qualität. Khaled Rashwani, Seniorchef im „La Rose“

Said wuchs im Lokal auf, spielte im Hinterhof und half schon früh mit, Gewürzmischungen in Gläser zu füllen. Heute steht der 30-Jährige in der Verantwortung des „La Rose“, das nach seiner Urgroßmutter benannt ist, und freut sich über den großen Kundenstamm.

„Hier essen Leute aus den angrenzenden Gerichten oder Banken, aber auch Studenten“, erklärt er. Viele holen sich in Fladenbrot gerollte Gerichte ab. Ein Imbiss also? Die Rashwanis wehren sich gegen diese Bezeichnung. „Bei uns kann man in gemütlicher Atmosphäre sitzen und essen, das hat nichts mit einem Imbiss zu tun“, sagt der Juniorchef.

„La Rose to go“ ist geplant

In der Karlsruher Fußgängerzone wollen die Rashwanis demnächst ein „La Rose to go“ eröffnen, um die Kundenströme umzuleiten. „Hier stehen mittags lange Schlangen, um sich etwas abzuholen, und alle Tische sind besetzt“, erzählt Khaled Rashwani aus dem Alltag.

Bei uns kann man in gemütlicher Atmosphäre sitzen und essen, das hat nichts mit einem Imbiss zu tun. Said Rashwani, Juniorchef im „La Rose“

Viel Stress für ihn, der immer noch täglich im „La Rose“ die Speisen kontrolliert, und die zehn Mitarbeiter. Das soll sich ändern.

Betreiber und Gäste wollen die Terrasse vor dem „La Rose“ behalten

Vater und Sohn freuen sich auf die Filiale in der Kaiserstraße. Gleichzeitig hoffen sie, die kleine beheizbare Terrasse, die sie vor dem Lokal am Straßenrand aufstellen durften, behalten zu können. „Bis Ende März ist sie genehmigt“, sagt Khaled Rashwani und fügt an: „Wir möchten sie behalten und selbstverständlich für die wegfallenden Parkplätze bezahlen.“

Kommentare und Unterschriften von mehr als 100 Gästen, die der Stadtverwaltung übergeben werden, fordern dasselbe. Ein Hauch Orient also auch in der ansonsten tristen Akademiestraße. Das wünschen sich auch die Gäste, die gerne dauerhaft im Freien frischen Granatapfelsaft oder arabischen Tee trinken möchten.

„La Rose“ Das „La Rose“ in der Akademiestraße 32 in Karlsruhe hat von Montag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet, Infos unter Telefon (07 21) 69 84 41 und www.larosekarlsruhe.de