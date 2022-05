Nach Streit vor Jubiläum

Landtagspräsidentin Aras kommt nach Karlsruhe und will sich mit Badenern aussöhnen

Eine Veranstaltung zum 70. Landesgeburtstag nur mit schwäbischen Organisationen – das stieß in Baden auf Empörung. Nach der Jubiläumssause gibt es an diesem Donnerstag ein Gespräch mit Landtagspräsidentin Aras in Karlsruhe.