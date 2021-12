In der Karlsruher Innenstadt sind am Montagabend Lichtgestalten unterwegs. Das hat es mit den Lichtmenschen auf sich.

Kaum ist die Karlsruher Kaiserstraße frei von Bahnen, erkunden riesige Lichtmenschen die Innenstadt. Ein fast fünf Meter hoher Lichtmann ist am Montagabend durch die Karlsruher Innenstadt gelaufen. Begleitet wurde die Figur von Puppenspielern, die die Hände und Beine der Lichtinstallation gesteuert haben.

„Was ist das für eine Aktion? Was soll das?“, gleich mehrere Passanten können sich keinen Reim auf die Aktion machen. Doch die Puppenspieler bleiben stumm. Ihre Pullover geben allerdings den entscheidenden Hinweis. „Dundu“, steht auf den schwarzen Oberteilen.

„Dundu sind Großpuppen mit fast fünf Metern Höhe, die für ihre spektakulären Auftritte bekannt sind“, heißt es auf der Webseite der Künstler. Die sogenannten „Giganten des Lichts“ waren unter anderem schon auf der Schlossweihnacht in Bruchsal 2016 unterwegs.

Die Gliederpuppen wurden von dem Puppenbauer Tobias Husemann gestaltet. Ihr Sinn und Zweck wie folgt beschrieben: „Durch seine transparente Erscheinung können Betrachter ihre Phantasien in Dundu projizieren und es entsteht ein subtiles kollektives Bewusstsein. Der Blick des Betrachters kreiert aus Dundu eine Person und es entsteht ein kreatives Miteinander.“

Dundu in Karlsruhe: Auftritt mit Helene Fischer

Auch in der Karlsruher Innenstadt entsteht schnell ein Spiel zwischen Figur in Passanten, die Kindern nehmen die Hand der Figur und Radfahrer müssen sich in Acht nehmen - Dundu versucht sie zu fangen. Dabei hat Dundu schon ganz andere Stars gesehen, die Figur ist sogar schon mit Helene Fischer aufgetreten.

Begleitet wird der große Dundu von einer Miniatur-Version, die anscheinend die neue U-Bahn besonders spannend findet. Die kleine Lichtfigur späht zunächst in den Abstieg zur Bahn und rutscht dann mutig auf der Rolltreppe hinunter.