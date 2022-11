Samuraischwerter sichergestellt

Mann soll in Karlsruher Kaiserpassage Drogen an Minderjährige verkauft haben

Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll in einem Café in der Karlsruher Kaiserpassage Drogen an Minderjährige verkauft haben. Beamte stellten auch zwei Samuraischwerter sicher.