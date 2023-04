Mann wird in der Karlsruher Innenstadt bestohlen: Täter schlagen und treten auf ihn ein

Ein 42-Jähriger ist am vergangenen Samstag von drei Unbekannten in der Karlsruher Innenstadt ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 4.45 Uhr auf der Kaiserstraße.

Etwa auf Höhe des Marktplatzes bemerkte er, wie ihm ein Mann den Geldbeutel aus seiner hinteren Hosentasche zog. Das Opfer sah sich daraufhin um und griff nach seinem Portemonnaie. Der Unbekannte warf den Geldbeutel aber einem seiner beiden Begleiter zu und stieß den 42-Jährigen weg.

Im Anschluss schlugen und traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann ein. Danach flüchteten sie mit dem Geldbeutel zu Fuß über den Marktplatz in Richtung Süden. Die Unbekannten benutzten die gestohlene EC-Karte später an einem Zigarettenautomaten in der Adlerstraße.

Hinweise erbeten

Laut Aussage des Opfers habe der erste Unbekannte schwarze kurze Haare und einen Schnauzbart. Er trug einen beigen Pullover. Der zweite Täter hatte ebenfalls schwarze kurze Haare, trug eine schwarze Lederjacke und eine Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.