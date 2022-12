Mord in Italien: Karlsruher Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Die Karlsruher Polizei hat in der Innenstadt einen Mann verhaftet, der in Italien an einem Mord beteiligt gewesen sein soll.

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt bei einer Kontrolle einen 20 Jahre alten Mann verhaftet. Er gilt als dringend tatverdächtig, in Italien an einem gemeinschaftlich begangenen Mord beteiligt gewesen zu sein, wie Generalstaatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mitteilten.

Der 20-Jährige, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, war bereits am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt worden. Dieser setzte die Auslieferungshaft in Vollzug.