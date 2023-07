Mutmaßlicher Messerangriff am Karlsruher Marktplatz

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist am Karlsruher Marktplatz ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Augenzeugen berichten von Messerstichen. Die Polizei war mit zahlreichen Streifen im Einsatz. Eine Person kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Eine zweite erlitt ebenfalls Stichverletzungen.

Es gab mehrere vorläufige Festnahmen. Ob es sich um die Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht nach Einschätzung der Ermittler allerdings nicht. „Es läuft bei uns als versuchtes Tötungsdelikt“, erklärt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Die Ermittlungen stünden aber ganz am Anfang, gesicherte Informationen gibt es daher kaum.

Zeugen berichten von Messerstichen

Zeugen berichten von lauten Schreien an der nordöstlichen Ecke des Marktplatzes im Bereich des Modehauses Schöpf. Drei geben unabhängig voneinander an, dass der Täter mit einem Messer zugestochen habe. Die Polizei sprach zunächst davon, dass „möglicherweise“ ein Messer im Spiel war.

Kurz nach 17 Uhr bestätigten die Ermittler in einer Pressemitteilung, dass der Täter eine Stichwaffe nutzte. Zum Gesundheitszustand des verletzt ins Krankenhaus eingelieferten Mannes konnten sie noch keine Angaben machen. Auch zum Alter der Verletzten oder der mutmaßlichen Täter gab es zunächst noch keine Informationen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. „Nun ermittelt die Kriminalpolizei, ob die vorläufig festgenommenen Männer im Zusammenhang mit dem Angriff stehen und welche Motivlage dem Vorfall zugrunde liegt“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Um 16.15 Uhr sind am Marktplatz viele geschockt. Immer wieder bleiben neugierige Passanten stehen, fragen andere, was hier eigentlich los ist. Meist bekommen sie eine Antwort. An der Nordost-Ecke des Marktplatzes haben viele die Situation beobachtet. „Und so etwas am helllichten Tag mitten in der Stadt“, murmelt ein Mann, schüttelt den Kopf und beobachtet die Polizisten bei ihrer Arbeit.

Zeugen berichten von häufigen Streitereien in der Gegend

Die Beamten vernehmen zu dieser Zeit Zeugen. Mehrere Streifenwagen stehen auf dem Marktplatz, ein Rettungsfahrzeug macht sich gerade auf den Weg in die Klinik. Auch in der näheren Umgebung sind mehrere Polizisten unterwegs.

„Hier passiert leider häufiger etwas“, sagt eine Blumenhändlerin. Streit und Schlägereien – hier am Anfang der östlichen Kaiserstraße gehöre das irgendwie zum Alltag. Nur wenige Schritte entfernt hatte die Polizei Ende April elf Menschen festgenommen. Es war ein großangelegter und lange vorbereiteter Einsatz gegen die offene Drogenszene in der Stadt. Ob die etwas mit dem aktuellen Geschehen zu tun hat, werden die Ermittler nun klären müssen.