Der Ministerrat von Baden-Württemberg hat dem Vorschlag von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zugestimmt. Somit muss das Naturkundemuseum Karlsruhe das Dino-Fossil mit dem Namen Ubirajara jubatus, das über ungeklärte Wege erworben und eingeführt wurde, an den Staat Brasilien zurückgeben.

„Wir haben eine klare Haltung, die sich in konsequentem Handeln ausdrückt: Sollten Objekte in den Sammlungen unserer Museen sein, die unter rechtlich oder ethisch inakzeptablen Bedingungen erworben wurden, wird eine Rückgabe geprüft“, so Bauer am Dienstag.

Nach der Einschätzung ihres Hauses sind die Umstände der Aus- und Einfuhr dieses einzigartigen Fossils nicht eindeutig und es bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Erwerbs und der Einfuhr. „Der Ubirajara soll deshalb dorthin zurück, wo er angesichts seiner hohen Bedeutung und der fragwürdigen Erwerbsumstände hingehört – nach Brasilien“, sagte die Ministerin nach der Sitzung in Stuttgart.

Keine belastbaren Unterlagen für Dino-Fossil Ubirajara jubatus

Hintergrund ist die Tatsache, dass es für das Fossil keine belastbaren Unterlagen gibt, die eine rechtmäßige Ausfuhr und einen rechtmäßigen Erwerb vor dem maßgeblichen Zeitpunkt des Kulturschutzgesetzes (26. April 2007) belegen.

In einer Publikation in einem Fachmagazin hatten die Autoren Eberhard Frey und Norbert Lenz im Dezember 2020 offenkundig falsche Angaben über den Zeitpunkt der Einfuhr des Fossils gemacht.

Das Magazin zog den Artikel zwei Wochen nach Veröffentlichung zurück. Das Naturkundemuseum hat mittlerweile eingeräumt, falsche Angaben in der Publikation und falsche Aussagen gegenüber dem Wissenschaftsministerium gemacht zu haben.

Frey war bis Januar Leiter der geowissenschaftlichen Abteilung, dann ging er in Ruhestand. Lenz ist Direktor des Hauses, scheidet aber Ende des Sommers auf eigenen Wunsch hin aus.

Land Baden-Württemberg ist wohl stinksauer auf Karlsruher Naturkundemuseum

Aus Stuttgart ist zu hören, dass das Land stinksauer auf das Naturkundemuseum ist. Wissenschaftsministerin Bauer sagte, ein solches wissenschaftliches Fehlverhalten sei nicht zu akzeptieren. Der Fall habe zu einem Imageschaden für die Landeseinrichtung geführt. Weltweit hatten Medien über den Fall berichtet.

Das Naturkundemuseum am Friedrichsplatz muss nun im Auftrag des Ministeriums prüfen, ob sich in seiner Sammlung weitere Objekte befinden, deren Erwerbsumstände vergleichbar unklar sind.

Brasilien hat im Februar dieses Jahres in einem Rechtshilfeersuchen an das Auswärtige Amt um die Rückgabe des Fossils nach Brasilien gebeten. So stand es in der Vorlage für den Ministerrat, die den BNN vorliegt. Dem Ersuchen kam das Land Baden-Württemberg nun nach.

Als künftiger Ort der Präsentation des Fossils komme demnach das Nationalmuseum in Rio de Janeiro in Betracht. In welcher Form und wann genau die Rückgabe erfolgt, wird nun nach dem Beschluss des Ministerrats mit der brasilianischen Seite vereinbart, heißt es in einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums von Dienstag.

Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums hat es den Vorfall rechtlich aufgearbeitet. Ob es ein Disziplinar- oder gar Strafverfahren gab, teilte es aus Gründen des Personaldatenschutzes nicht mit.